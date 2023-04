Harry Potter, in che modo sarà coinvolta JK Rowling nella nuova serie?

L'annuncio della nuova serie di Harry Potter ha fatto saltare dalla sedia milioni di fan che da anni speravano in una simile operazione (o rabbrividivano al suo pensiero): l'insorgere di qualche polemica era dunque da ritenersi inevitabile, soprattutto visto il massiccio coinvolgimento di J.K. Rowling nell'operazione.

L'autrice della saga del maghetto, come ormai saprete, è da tempo nell'occhio del ciclone a causa di alcune uscite ritenute transfobiche che non hanno certo contribuito a farle guadagnare le simpatie di una fanbase storicamente tra le più attente ai problemi inerenti all'inclusività: tutto ciò non ha comunque impedito ad HBO Max di affidare alla scrittrice il ruolo di produttrice esecutiva dello show.

Rowling, tradotto in parole povere, seguirà l'intera produzione della serie e potrà metter bocca su tutti gli aspetti più rilevanti della cosa, che si tratti della scelta degli attori o di questioni inerenti all'adattamento della storia e quindi allo script: affiancata da Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, dunque, la scrittrice avrà sicuramente modo di far valere le proprie idee e la propria visione della storia da lei stessa partorita.

Nel bene e nel male, dunque, questo nuovo Harry Potter in arrivo su HBO Max porterà la firma di J.K. Rowling: al netto delle inevitabili polemiche, la speranza è che ciò si traduca in un adattamento il più possibile rispettoso del materiale originale.