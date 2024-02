Harry Potter, conoscete il fantastico set LEGO del treno espresso per Hogwarts?

Harry Potter è uno degli universi maggiormente ricchi di merchandising e diversi collezionisti in tutto il mondo si divertono a scovare nuovi set LEGO da poter aggiungere alla collezione. Uno dei più suggestivi è sicuramente il treno rosso fiammante che trasporta i giovani futuri maghi e streghe a Hogwarts.

"Espresso per Hogwarts" è il nome ufficiale del mezzo di locomozione che parte dalla celebre stazione di King's Cross a Londra, precisamente dal magico binario 9¾ per raggiungere la rinomata scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Nel frattempo, i lavori alla serie di Harry Potter sono iniziati ufficialmente poche settimane fa.



Nei libri di J.K. Rowling e nella saga cinematografica il treno è il luogo in cui il protagonista Harry Potter (Daniel Radcliffe) inizia a fare amicizia con i suoi futuri fedelissimi compagni di avventure, Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

Il protagonista della saga scopre l'Espresso per Hogwarts proprio grazie alla famiglia Weasley, capitanata dalla madre Molly (Julie Walters), che accompagna i figli Ron, i gemelli Fred e George (James e Oliver Phelps) e successivamente l'ultimogenita Ginny (Bonnie Wright), al binario per non perdere la coincidenza per Hogwarts.



Sul sito di LEGO viene mostrato il suggestivo set composto da 801 pezzi e destinato ad un pubblico dagli 8 ai 14 anni.

Al momento il prodotto risulta ritirato ma rimane uno dei set più ambiti dai fan del maghetto. Nel frattempo scoprite le ultime novità sulla serie HBO su Harry Potter.