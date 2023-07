Harry Potter, Daniel Radcliffe dubita che comparirà nella nuova serie HBO

Da quando qualche mese fa è stata annunciata ufficialmente una nuova serie reboot su Harry Potter prodotta da HBO, in molti si sono chiesti chi sarebbero stati i fortunati e coraggiosi attori che avrebbero avuto la responsabilità di riportare sullo schermo personaggi ormai diventati riconoscibili al pubblico col volto dei vecchi interpreti.

Proprio a questo proposito è sorta naturalmente anche un'ulteriore curiosità, che ComicBook. com non ha perso occasione di riferire all'interprete dell'ex maghetto più famoso di Hogwarts, ossia se ci sarà modo di rivedere Daniel Radcliffe nel mondo magico, magari nel ruolo di qualche altro personaggio o in un semplice cameo.

L'attore protagonista del franchise cinematografico di Harry Potter si è così espresso sulla questione: "Mi sembra di aver capito che stanno cercando di ripartire completamente da zero, e sono certo che a chiunque sia stato dato questo compito voglia metterci del suo, lasciare il segno. Non credo abbia voglia di impegnarsi per convincermi a tornare in qualche modo", ha confermato la star.

"Tra l'altro posso confermare che non sto cercando in alcun modo di entrare in questo progetto. Ma ovviamente auguro loro tutto il successo e la fortuna possibile. Sono davvero felice di aver passato il testimone. Ma non credo che sia necessario che io lo passi fisicamente con un'apparizione nella serie".

Sembra quindi che non dovremo aspettarci alcuna apparizione dei vecchi e storici membri del cast originale della saga, quello che ci aspetta è un mondo magico del tutto riconcepito da zero.

In attesa di saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici e I Segreti di Silente. Tra l'altro, sapevate che Emma Watson è diventata testimonal di Prada?