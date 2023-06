Harry Potter, Daniel Radcliffe parla del nuovo casting per lo show di HBO

La saga cinematografica di Harry Potter rappresenta da sempre una certezza per il pubblico e gli appassionati del franchise, ecco perché la scelta di riproporre la medesima storia, ma con un cast del tutto nuovo, in una serie tv per la piattaforma HBO ha turbato non poco molti appassionati. L'impresa si preannuncia davvero ardua.

Sono ormai trascorsi più di dieci anni dall'ultima apparizione di Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter, eppure ancora oggi in molti non riescono ad immaginare qualcun altro ad interpretare il piccolo maghetto che è destinato a compiere grandi imprese nel mondo magico.

Lo stesso, ovviamente, vale per gli altri personaggi, come l'indimenticabile Emma Watson nei panni di Hermione o Rupert Grint come Ron Wesley, eppure tutto sta per cominciare di nuovo, la stessa storia ma con un nuovo cast.

A tal proposito è stato intervistato Radcliffe da Deadline, che si è così espresso: "Penso che Harry sia sempre stato destinato a diventare come Sherlock Holmes".

"Chi ha visto Basil Rathbone interpretare il detective ha detto 'Non potrebbe farlo nessun altro', ma invece è successo molte volte negli anni" ha continuato l'attore.

In questo momento l'interprete non riesce a togliersi dalla testa un pensiero preciso, cosa farà il futuro attore bambino una volta che sarà scelto per il ruolo? Quali saranno le conseguenze su di lui?

"Sto pensando tipo 'In questo momento là fuori, da qualche parte c'è un bambino di otto anni la cui vita sta per cambiare per sempre' non riesco a smettere di pensarci".

Nell'attesa di scoprire ulteriori informazioni, è stato chiesto a Joseph Fiennes cosa pensa della nuova serie su Harry Potter. Tra l'altro sapevate degli scambi di persona tra Daniel Radcliffe e Elijah Wood?