Harry Potter: Daniel Radcliffe spera che la serie HBO includa elementi tagliati dai film

Tra le novità più importanti che ci attendono nella programmazione televisiva c'è sicuramente la serie HBO su Harry Potter nella quale ogni stagione adatterà uno dei sette romanzi di J.K. Rowling. Daniel Radcliffe, interprete del protagonista al cinema, ha detto di sperare che la serie includa quegli elementi che nei film erano stati tagliati.

Data la lunghezza inferiore di un lungometraggio rispetto a una stagione di una decina di episodi da un'ora ciascuno, Radcliffe infatti spera che quegli elementi che nei film sono stati omessi per questioni di ritmo e spazio siano inclusi nel nuovo show.

Parlando con Variety della sua nomination agli Emmy per Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie per il film Weird: The Al Yankovic Story, Radcliffe ha confessato di essere entusiasta della serie come spettatore e di sperare che questa permetta ai fan di ottenere la "versione completa" della storia.

"Sono entusiasta come spettatore. Potrò godermela insieme a tutti gli altri, con una prospettiva leggermente diversa", ha detto Radcliffe. "È bello che un'intera nuova generazione venga introdotta alle storie in un modo nuovo. La vedranno come una serie televisiva, probabilmente avranno il tempo di approfondire tutte le cose. Quindi, le persone che si sono arrabbiate per le cose tagliate dal film, si spera che possano finalmente vedere la versione completa che volevano".

Interpellato su una sua possibile partecipazione allo show, dopo aver interpretato Harry Potter per anni, Radcliffe ha escluso un suo cameo:

"Mi sembra di capire che stiano cercando di ricominciare da capo e sono sicuro che chiunque li realizzerà vorrà lasciare il proprio segno e probabilmente non sta pensando a come far fare un cameo al vecchio Harry. Quindi, non lo sto assolutamente cercando in alcun modo. Ma auguro loro, ovviamente, tutta la fortuna del mondo e sono molto eccitato all'idea di passare il testimone. Ma non credo che sia necessario che io ci sia fisicamente".