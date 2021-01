Harry Potter, Daniel Radcliffe tornerà nella serie HBO Max?

La notizia di una nuova serie TV su Harry Potter targata HBO Max è piombata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno nelle vite dei tanti fan del maghetto: tra smentite, conferme e contro-smentite, dunque, cerchiamo di capire cosa e, soprattutto, chi potremmo vedere nell'ipotetico show.

Mentre l'interrogativo più pressante riguarda ovviamente la trama della serie (un excursus sui Malandrini o la storia delle origini di Hogwarts sembrano essere le ipotesi più gradite), un'altra domanda interessante è ovviamente quella relativa ad un eventuale coinvolgimento di Daniel Radcliffe.

Il nostro è ovviamente ormai un filino cresciuto per tornare a indossare la divisa di Hogwarts, per cui, nel caso in cui la serie dovesse coinvolgere nuovamente l'Harry adolescente, è praticamente certo l'arrivo di un nuovo attore per il ruolo: non è escluso, però, che il buon Daniel possa tornare a dar volto al suo personaggio in versione adulta, magari in dei flashforward nel caso in cui la serie fosse ambientata negli anni precedenti alla saga principale.

Nel caso in cui la produzione decidesse concentrarsi su La Maledizione dell'Erede, invece, Radcliffe potrebbe senza problemi tornare ad interpretare a tempo pieno un Harry Potter ormai adulto alle prese con i propri figli. Insomma, le idee non mancano, ma ad oggi è ovviamente tutto fermo alle semplici chiacchiere.

Vi piacerebbe rivedere Daniel Radcliffe in quel di Hogwarts? Diteci la vostra nei commenti! Nell'attesa di saperne di più sull'esistenza dello show su Harry Potter, intanto, cerchiamo di immaginare cosa vorremmo vedere nella serie su Harry Potter.