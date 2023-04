Harry Potter, il dibattito sul casting di Hermione Granger è già iniziato dopo l'annuncio!

Ora è ufficiale. Warner Bros. Discovery ha deciso di produrre una serie tv sulla saga letteraria di Harry Potter, e appena la notizia è diventata ufficiale sui social si sono scatenati i commenti dei fan, che hanno iniziato subito a discutere del casting di un personaggio che potrebbe monopolizzare l'attenzione: Hermione Granger.

Com'è noto, nel franchise cinematografico il personaggio è interpretato da Emma Watson in tutti gli otto film, mentre nella pièce teatrale di Harry Potter e la maledizione dell'erede il ruolo è stato affidato, tra le polemiche, all'attrice Noma Dumezweni.



La scelta di affidare il personaggio ad un'attrice nera aveva provocato reazioni rabbiose dai fan, nonostante la difesa pubblica di Rowling nel 2016:"Noma è stata scelta perché era l'attrice migliore per il lavoro... Ho incontrato un gruppo di razzisti che mi dicevano che 'poiché Hermione è diventata bianca - cioè ha perso il colore del suo viso dopo uno shock, doveva essere una donna bianca, una tesi con la quale ho parecchie difficoltà. Ma ho deciso di non agitarmi troppo e di affermare con semplice fermezza che Hermione può essere una donna nera con la mia assoluta benedizione ed entusiasmo" ha dichiarato la scrittrice.



Rowling aveva sottolineato inoltre che nei libri è specificato solo che Hermione ha 'occhi castani, capelli crespi ed è molto intelligente', senza alcun riferimento al colore della pelle. Appena è stata ufficializzata la serie di Harry Potter, sui social è iniziato il dibattito sul casting che riguarderà il personaggio e che si preannuncia il più scottante dello show.



In ogni caso l'integrità di Harry Potter verrà preservata, come annunciato da Rowling.