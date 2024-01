Harry Potter, quali differenze di cast ci saranno tra i film e la serie? Parla HBO

Il reboot televisivo del franchise di Harry Potter è attualmente in lavorazione. Per il progetto, elaborato da HBO Max e Warner Bros, sarà necessario trovare nuovi volti che impersonino gli iconici maghi di Hogwarts.

Si tratta di un problema da non sottovalutare, e di cui i dirigenti di HBO stanno già discutendo, ma che comunque deve essere subordinato all'individuazione di un team creativo all'altezza del progetto.

La piattaforma streaming non soltanto dovrà ricostruire da zero i ruoli dei personaggi adulti (pensiamo, ad esempio, al personaggio di Severus Piton, reso indimenticabile da Alan Rickman), ma dovrà individuare gli attori più giovani al centro del cast: degli interpreti che, proprio come Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint a suo tempo, siano disposti a crescere insieme ai personaggi che stanno interpretando.

Parlando con Variety, Channing Dungey (dirigente della Warner Bros.) ha esposto le difficoltà più grandi che si celano dietro ad un'operazione di questo tipo: "Stiamo conversando con diversi autori per capire chi guiderà il franchise accanto a noi. Il primo passo è capire chi sarà lo showrunner e, una volta chiarito questo punto, potremo iniziare a parlare del casting. La parte più difficile è rappresentata dai primi due libri, dove i protagonisti sono più giovani e hanno 11-12 anni".

Sorge spontaneo chiedersi se la serie tv vedrà la collaborazione di chi ha già partecipato all'opera cinematografica. Quel che è certo, per il momento, è che il regista David Yates si è già smarcato dal progetto. A quanto pare, comunque, ad ogni libro scritto da J.K. Rowling sarà dedicata un'intera stagione della serie televisiva.