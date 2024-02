Harry Potter: tutto quello che dovete sapere sulla serie tv HBO remake dei film

La serie tv di Harry Potter in lavorazione in casa HBO è pronta ad ingranare la marcia: cosa bisogna sapere sul nuovo adattamento dei romanzi di JK Rowling che fungerà da remake dei film originali di Warner Bros?

Anzitutto che il progetto è ben avviato dietro le quinte, e che Warner Bros. Discovery ha recentemente annunciato di voler far uscire la serie tv di Harry Potter nel 2026, il che vuol dire che prossimamente la HBO dovrà iniziare il processo di casting. Il ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav ha confermato, durante l'ultima conferenza sugli utili del quarto trimestre della società, che la compagnia punterà molto sulla serie tv di Harry Potter, il cui obiettivo sarà quello di rivitalizzare un franchise fermo da oltre dodici anni (il dirigente ha saggiamente evitato di menzionare l'insuccesso di critica e box office di Animali Fantastici).

Ovviamente JK Rowling farà parte del team di sviluppo della serie tv di Harry Potter, con Zaslav che ha rivelato di aver incontrato la creatrice della saga a Londra qualche settimana fa: “Sono stato a Londra qualche settimana fa con Casey [Bloys, capo di HBO e Max, ndr] e Channing [Dungey, capo di WBD TV, ndr] e abbiamo trascorso diverso tempo con J.K. e la sua squadra", ha detto il dirigente. “Entrambe le parti non vedono l'ora di rilanciare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta. Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan di tutto il mondo”.

L'ultima frase di Zaslav è particolarmente rilevante perché ci offre un assist perfetto per ricordare che la serie tv di Harry Potter durerà circa dieci anni in tempo di distribuzione, ma sarà composta da sette stagioni con ogni stagione dedicata ad un libro della serie: ovviamente al momento è presto per sapere se, come già accadde con i film, HBO ricorrerà ad un numero maggiore di episodi per stagione per adattare i romanzi più corposi, o se dividerà gli eventi dei libri per aumentare il numero di stagioni. Ciò che sappiamo è che lo sviluppo della serie è iniziato nel 2021 e che, come riportato in precedenza, il piano di HBO è quello di adattare tutti i libri di Harry Potter nell'arco di 10 anni, quindi dal 2026 al 2036 (si è parlato anche di possibilità di spin-off, ma attualmente su questo fronte non ci sono molte altre indicazioni).

Infine, da segnalare che non è ancora stata resa nota l'identità dello showrunner di Harry Potter, ma gli ultimi rapporti parlavano di una lista ristretta di talenti già selezionati. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.