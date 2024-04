Harry Potter: l'evoluzione di Draco ha senso? Parla Tom Felton

A 12 anni dall’uscita di Harry Potter e i Doni della Morte 2, i fan iniziano a vedere Draco Malloy sotto una luce completamente diversa: il personaggio interpretato da Tom Felton potrebbe subire un processo di redenzione in Harry Potter - La Serie. Ecco le parole dell’attore a riguardo.

Durante una recente intervista a US Weekly, Tom Felton ha trovato ‘interessante’ sentir parlare di processo di redenzione per il suo personaggio dopo tutti questi anni: “Voglio dire, ovviamente Draco è un viscido, a volte non è esattamente il personaggio più desiderabile. Ma è bello vedere la correlazione tra Harry, cresciuto senza genitori eppure uscitone brillantemente con l’onore, l’amore e la verità al centro di tutto; mentre Draco ha entrambi i genitori, ma non così buoni genitori, e ha finito per diventare un bullo” ha dichiarato Felton.

L’attore che ha prestato il volto a Draco Malloy per tanti anni ha poi affermato: “Penso che la redenzione di Draco, non completa perché non è certo nato per essere un eroe, ma la comprensione che in realtà si tratta di un bullo che è lui stesso vittima di bullismo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante”. A quanto pare, però, per capire se ciò che ha dichiarato Felton possa essere preso in considerazione per la nuova serie del franchise, bisognerà ancora aspettare: dalle ultime notizie, Harry Potter - La Serie potrebbe uscire nel 2026.

Per chi, invece, volesse già da subito farsi un’idea su ciò che ci aspetta nel remake targato HBO, qui trovate tutto ciò che sappiamo sulla serie di Harry Potter.

