Harry Potter: fan in tendenza sui social con gli esilaranti 'titoli dei libri scartati'

I titoli dei libri della saga di Harry Potter sono noti per riassumere in poche parole il contenuto del capitolo in questione, ma non abbiamo mai veramente scoperto il processo che J.K. Rowling ha affrontato per arrivare ai titoli definitivi che tutti oggi conosciamo. Così, gli utenti di Twitter si sono sbizzarriti nell'immaginare quelli scartati.

Alcuni fan hanno proposto idee interessanti che ricalcavano in qualche modo lo spirito dei titoli originali. Hanno deciso di renderli più lunghi e contorti: alcuni hanno usato i titoli originali come ispirazione, mentre altri li hanno modificati in un modo o nell'altro per farli sembrare più esilaranti di quanto già non fossero in precedenza.

Nel frattempo, altri hanno fatto riferimento alle controversie di J.K. Rowling come fonte di ispirazione per i titoli dei libri di Harry Potter rifiutati. Dopotutto, la Rowling ci sa fare con le parole, per non parlare della conferma che Hermione era basata sull'autrice stessa. Quindi l'utilizzo della Rowling come fonte di ispirazione per i titoli di potenziali libri è stata molto gettonata dagli utenti.

Altri titoli proposti hanno esplorato gli altri personaggi del franchise di Harry Potter. Chi erano davvero i Dissennatori? Cosa è successo a Dudley durante le avventure di Harry nel mondo dei maghi? Avremmo potuto approfondire il continuo affetto di Severus Piton per Lily Potter, nonostante la sua morte.

Ma siamo sinceri, niente può battere il tentativo di Time Magazine del 2007, quando propose sei idee sorprendenti per le prossime puntate di Harry Potter. Chi non vorrebbe leggere un libro di Harry Potter in cui il Comitato per il Quidditch della Confederazione Internazionale dei Maghi rimane invischiato in uno scandalo di imbrogli sportivi? O il Ministero della Magia collaborare con il mondo babbano per salvare il pianeta dal riscaldamento globale?

Intanto, siamo in attesa di maggiori novità riguardanti l'annunciata serie su Harry Potter che arriverà prossimamente sulla piattaforma Max. L'attuale sciopero degli sceneggiatori, però, ritarderà sicuramente i lavori.

Tutto tace anche sul fronte cinematografico, dove non abbiamo avuto più aggiornamenti circa Animali Fantastici 4, dopo il cocente flop del capitolo precedente.