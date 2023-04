Harry Potter, HBO a lavoro sulla serie tv! Ogni stagione adatterà un libro della saga

La serie tv di Harry Potter è reale, ed è in corso di lavorazione in casa HBO: ad annunciarlo le principali testate giornalistiche del settore, imbeccate da un nuovo rapporto in esclusiva di Bloomberg.

Secondo Bloomberg, Warner Bros. Discovery è ormai vicina a finalizzare un accordo per produrre una serie reboot di Harry Potter, che sarà distribuita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max: la serie sarà basata ovviamente sulla saga letteraria creata da JK Rowling, e stando a quanto riferito ogni stagione della serie in programma sarà incentrata su uno dei sette libri che la compongono, da La pietra filosofale a I doni della morte.

Le fonti affermano che le conversazioni tra la Warner Bros. Discovery e il team della Rowling sono nelle fasi iniziali e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva: tuttavia, Bloomberg nota che il 12 aprile prossimo Warner Bros. Discovery terrà una presentazione ufficiale destinata ad offrire agli investitori e al pubblico di abbonati un'anteprima del nuovo servizio di streaming dell'azienda, che integrerà Discovery+ e HBO Max, e durante la quale saranno annunciati anche nuovi contenuti in arrivo.

A marzo, il CFO dell'azienda Gunnar Wiedenfels ha parlato del futuro del franchise di Harry Potter dopo il successo dell'uscita del videogioco Hogwarts Legacy e il flop di Animali Fantastici: I segreti di Silente: "Il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con il lancio di Hogwarts Legacy, 12 anni dopo l'uscita dell'ultimo film della saga, dimostra che ci sono tante opportunità per il franchise e stiamo appena iniziando ad espanderle".