Harry Potter, HBO non vuole commentare le critiche a J.K. Rowling:'Discorso complicato'

L'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling è pienamente coinvolta nel progetto di Warner Bros. Discovery sulla serie televisiva di Harry Potter, nonostante le furenti critiche ricevute dalla scrittrice negli ultimi anni a causa dei suoi tweet transfobici. Casey Blois, presidente e CEO di HBO è stato chiesto un parere sulla vicenda.

"Non ho commenti su questo tema oggi. No, non credo che questo sia il luogo in cui discuterne. Si tratta di un dibattito molto online, ovviamente ricco di sfumature e complicato, e non è qualcosa in cui entreremo. La nostra priorità è quello che c'è sullo schermo. Ovviamente, la storia di Harry Potter è incredibilmente positiva e riguarda l'amore e l'accettazione di sé. Questa è la nostra priorità; quello che c'è sullo schermo" ha dichiarato Blois.



Sul coinvolgimento di Rowling nello show tv:"Rowling sarà coinvolta, è una produttrice esecutiva dello show. Le sue intuizioni saranno utili".



David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha spiegato il legame con la scrittrice:"Siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo in alcune aree. In alcune dobbiamo farlo con J.K., in altre abbiamo la piena capacità di proseguire. Questa è soltanto una distribuzione su Max di Harry Potter e abbiamo ancora la possibilità di sviluppare altre sue creazioni".



Ora è iniziata la ricerca di uno showrunner per la serie di Harry Potter, come ha confermato Casey Blois:"Adesso che la notizia è pubblica, inizieremo a lavorare con Blair Partnership".

