Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, in arrivo un quiz condotto da Helen Mirren

Probabilmente molti di voi sperano ancora nell'arrivo di una serie HBO Max dedicata al mondo di Harry Potter ma, visto che negli ultimi mesi non ci sono state particolarità in merito, vi dovrete accontentare di un quiz dedicato al maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling intitolato Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses.

Lo show nato con lo scopo di celebrare i 20° anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà composta da 4 puntate e sarà presentato da Helen Mirren. L'attrice inglese ha rivelato di aver desiderato da sempre di far parte di questo straordinario franchise e che non appena le è stata offerta questa eccezionale opportunità, ha accettato senza pensarci due volte.

"Ho sempre sperato di ottenere un ruolo in Harry Potter. Sono così felice di prendere parte alle celebrazioni dedicate ai 20 anni del primo film. Questa saga ha portato incanto e meraviglia in tutto il mondo, e sarà un vero piacere riaccendere quella magia per gli innumerevoli fan che continuano a divertirsi con questo affascinante mondo".

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses sarà il classico quiz in cui i concorrenti si sfideranno in centinaia di domande dedicate al mondo del maghetto più famoso di tutti i tempi. Sicuramente molti saranno gli ospiti dello storico cast come evidenziato dal comunicato stampa diffuso da HBO:

"A quasi due decenni dallo straordinario successo di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses porterà avanti lo spirito di questo magico mondo. Con centinaia di domande, sorprese e ospiti speciali, questo evento indimenticabile svelerà quali fan conoscono per davvero questo intricato universo. Il gioco consentirà agli spettatori di indossare gli abiti della propria casata di Hogwarts e usare le proprie bacchette, anche da casa".

Cosa ne pensate di questo quiz? Fatecelo sapere nei commenti!