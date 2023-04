Harry Potter, Jeff Bezos è Voldemort nell'esilarante casting di Jimmy Fallon

All'annuncio di una serie su Harry Potter l'attenzione si è immediatamente concentrata sull'aspetto più rischioso dell'operazione: parliamo ovviamente del cast a cui spetterà il compito di non far rimpiangere l'iconicità degli attori della saga cinematografica. Ma non è un po' presto per avere informazioni al riguardo?

In teoria decisamente sì: i casting di Harry Potter prenderanno il via tra nove mesi stando alle ultime notizie, ma Jimmy Fallon sembrerebbe aver messo le mani su informazioni esclusive che prefigurano uno scenario davvero interessante... E che, soprattutto, sembrerebbe accontentare davvero ogni fazione politica!

L'assurdo cast anticipato dal presentatore americano non risparmia proprio nessuno, piazzando il repubblicano George Santos nei panni del nostro maghetto, la sua collega Marjorie Taylor Greene in quelli di Lucius Malfoy e, udite udite, nientemeno che Jeff Bezos nel ruolo di Voldemort! A questo fanno seguito un meraviglioso Olivander interpretato da Bernie Sanders, il Malocchio Moody di Rudy Giuliani e soprattutto il Dobby interpretato da re Carlo d'Inghilterra.

Cosa ne dite? Possiamo dare il nostro ok ad un casting del genere? Peccato non vedere nessun politico italiano nel lotto, ma insomma, c'è sempre tempo per delle new entry! Satira (e cast) a parte, comunque, ecco in che modo J.K. Rowling sarà coinvolta nella serie di Harry Potter.