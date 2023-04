Harry Potter, JK Rowling sulla serie HBO Max: 'L'integrità dei libri verrà preservata'

Il tanto atteso annuncio ufficiale della nuova serie tratta da Harry Potter è arrivato ieri sera in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma della Warner, Max. Poche ore dopo, quindi, J.K. Rowling ha commentato la notizia rassicurando tutti i fan sull'integrità dei libri. La scrittrice sarà produttrice esecutiva.

Attraverso l'account ufficiale del suo catalogo su Twitter, J.K. Rowling ha voluto commentare l'accordo raggiunto con Warner e la piattaforma Max per la nuova serie di Harry Potter che prevedrà la produzione di sette stagioni, una per ogni libro della saga. La scrittrice ha anche rassicurato tutti i fan della saga che l'integrità dei romanzi, che ha molto a cuore, verrà preservata nel nuovo show.

"L'impegno di Max nel preservare l'integrità dei miei libri è molto importante per me, e non vedo l'ora di prendere parte a questo nuovo adattamento che consentirà un livello di profondità e fedeltà che solo una serie televisiva di lunga durata può offrire".

Come detto, J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva dello show, quindi supervisionerà anche le sceneggiature degli episodi, un po' come accaduto nel corso della saga cinematografica in cui ha lavorato a stretto contatto con lo sceneggiatore Steve Kloves. Rowling, quindi, non sarà showrunner della nuova serie. Una mossa che non sorprende dopo la tiepida accoglienza della saga prequel di Animali Fantastici, di cui invece la scrittrice ha curato anche le sceneggiature.

Ci sarà quindi un cast tutto nuovo e questa serie è stata definita "una produzione decennale", che manterrà lo stesso livello di autenticità dei libri.

David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato dopo l'annuncio: "Io e mia moglie abbiamo letto (i libri di Harry Potter) a ciascuno dei nostri tre figli.... È davvero commovente che per dieci anni consecutivi le persone vedranno Harry Potter sulla HBO; voglio dire che è davvero qualcosa di significativo".

Nella corso della stessa conferenza, è stato diffuso il primo trailer di The Penguin con Colin Farrell, tra le altre cose.