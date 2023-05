Harry Potter: Joseph Fiennes si unirà al cast della serie HBO Max?

Dal momento dell'annuncio della serie su Harry Potter per il servizio di streaming di Warner Bros. Discovery, HBO Max (che presto cambierà nome in Max) non abbiamo avuto più notizie ufficiali e nemmeno un accenno riguardo al cast. Tuttavia, a vari attori è stato chiesto un parere e tra questi c'è anche Joseph Fiennes, fratello di Ralph/Voldemort.

Impegnato nella promozione del film The Mother, è stato chiesto a Joseph Fiennes, fratello di Ralph che nella saga cinematografica ha interpretato Lord Voldemort dal quarto film in poi, un parere sull'eventualità di unirsi al cast della serie HBO Max:

"Sai, sto cercando di ritrovare quel pezzo di trucco e quella cosa per gli occhi, forse mi serve per un'audizione. Non lo so", ha risposto Fiennes a proposito dell'eventuale partecipazione alla serie reboot. "L'ho saputo da poco ed è fantastico. Mi sembra come fosse stato solo ieri che la saga era al cinema. Non so perché dobbiamo sempre reinventare tutto. Ma credo che questo sia ciò che accade".

"La struttura della televisione di oggi è così brillante e sofisticata, e la mappa è semplicemente infinita. Quindi, sì, permette di rielaborare il materiale e di portare gli spettatori in una direzione diversa, o di aprire delle porte che non avrebbero immaginato di avere il tempo di vedere al cinema. Quindi penso che, in realtà, quest'opportunità sia davvero eccitante in questo senso", ha aggiunto Fiennes.

A proposito di Fiennes, avete visto Benedict Cumberbatch trasformato in Voldemort dall'intelligenza artificiale?

Le parole del comunicato stampa di Warner Bros. Discovery annunciavano così il nuovo show tratto dai romanzi di J.K. Rowling: "Le storie di ciascuno dei libri di Harry Potter della Rowling diventeranno una serie decennale prodotta con la stessa epica maestria, lo stesso amore e la stessa cura per cui è noto questo franchise globale. La serie sarà caratterizzata da un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici, personaggi molto amati e luoghi drammatici che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre venticinque anni. Ogni stagione sarà autentica rispetto ai libri originali e porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amatissimi, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale."