Harry Potter: Matthew Lewis vuole essere Lupin nella serie tv remake

Mentre continuano le trattative per trovare lo showrunner di Harry Potter, l'annunciato adattamento televisivo della saga di J.K. Rowling che arriverà prossimamente su Max, alcuni dei volti noti di Hollywood e della celebre saga cinematografica si sono fatti avanti per quanto riguarda il cast, con Matthew Lewis che desidererebbe interpretare Lupin.

Parlando a un panel di Harry Potter al MegaCon di Orlando, in Florida, Lewis - storico interprete di Neville Paciock nella saga cinematografica - ha dichiarato che la sua scelta sarebbe caduta sul professore di Difesa contro le Arti Oscure Remus Lupin.

"Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato il Professor Lupin", ha dichiarato l'attore tramite People, dopo aver precisato di essere "troppo vecchio per interpretare di nuovo Neville" e di aver basato la sua scelta "esclusivamente su quando ho letto i libri". Lewis ha poi reso omaggio "all'impareggiabile David Thewlis", che ha dato vita al personaggio sul grande schermo, aggiungendo che "non potrà mai essere battuto" per la sua interpretazione di un lupo mannaro. "Se dovessi fare un tentativo... questo sarebbe uno di quelli che farei".

Al panel era presente anche Jason Isaacs, che nei film ha interpretato il sinistro Lucius Malfoy. Quando gli è stato chiesto chi avrebbe voluto interpretare nella prossima serie di Harry Potter, l'attore ha scelto scherzosamente Dobby, l'elfo domestico, perché in quel caso non avrebbe "dovuto truccarsi" e avrebbe potuto "entrare in scena nel bel mezzo della giornata, bere una tazza di caffè e rubare l'intera scena".

Channing Dungey, presidente di Warner Bros. Television, aveva precedentemente descritto il casting per la serie di Harry Potter come una delle sfide più grandi per lo show. "La parte difficile è rappresentata dai primi due libri [La pietra filosofale e La camera dei segreti], dove i ragazzi sono più giovani, intorno agli 11 o 12 anni", ha spiegato. Per questo motivo, il processo richiede una decisione quasi impeccabile, poiché il cast crescerà con i loro personaggi, come si è visto nei film.

Nel comunicato di Max all'epoca dell'annuncio della serie si leggeva che "un nuovo cast guiderà una nuova generazione di fandom, ricco di dettagli fantastici, personaggi molto amati e luoghi drammatici che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre 25 anni". Lo show intende anche "essere autentico rispetto ai libri originali e portare Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo".