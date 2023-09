Harry Potter, novità sulla serie tv HBO: sarà più fedele ai libri rispetto ai film?

Tra qualche anno ci sarà un nuovo Harry Potter: il merito è della serie TV HBO dedicata al maghetto nato dalla penna di JK Rowling che arriverà negli schermi tra qualche anno. Se gli otto film ispirati ai romanzi non hanno potuto sempre seguire alla lettera il materiale originale ci sono speranza che lo faccia la serie TV?

Ebbene sì: il produttore dello show HBO David Heyman ha anticipato che la nuova serie su Harry Potter sarà molto più fedele ai romanzi rispetto ai film. Insieme a una bella notizia, però, spunta anche una piccola delusione per i fan: la serie non è ancora entrata in produzione.

"Su Harry Potter siamo agli inizi - ha detto Heyman a Total Film - Non abbiamo nemmeno assunto uno scenoggiatore per iniziare a scrivere. È un po' presto. Ma speriamo che sarà qualcosa di molto speciale, che ci dia l'opportunità di scoprire anche i libri così potrei godermi una serie che esplora i libri più profondamente". Daniel Radcliffe sperava che la nuova serie HBO su Harry Potter includesse elementi tagliati nei film e sembrerebbe che l'intenzione della produzione sia propria quella di raccontare anche i passaggi chiave che sono assenti nelle pellicole firmate da Warner Bros.

La prospettiva rimane quella di dedicare una stagione a ogni libro ma per il pubblico, la priorità assoluta è scoprire il cast della serie TV HBO su Harry Potter: sarà più inclusivo? I personaggi dei romanzi di JK Rowling sono iconici e non sarà facile soddisfare i severi requisiti dell'autrice come all'epoca non lo fu neanche per Daniel Radcliffe stesso!