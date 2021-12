Harry Potter, un ottimo debutto per la serie quiz sul franchise condotta da Helen Mirren

Mentre Harry Potter sbarca su Prime Video, permettendo a molti fan di iniziare un rewatch della saga, negli Stati Uniti ha debuttato lo scorso 28 novembre Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un quiz in quattro puntate tutto incentrato sul mondo creato dalla fantasia di J.K. Rowling. Lo show è condotto da Helen Mirren.

La premiere di Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, in onda su TBS e Cartoon Network, ha fatto registrare ascolti decisamente positivi: oltre 3,1 milioni di spettatori complessivi. Per entrambi i network via cavo WarnerMedia si tratta della premiere più vista dell'anno.

Scendendo nei dettagli, scopriamo che gli spettatori di TBS, alle 20 di domenica 28 novembre, sono stati 2,3 milioni, rendendo il quiz su Harry Potter la serie non-fiction più vista del 2021, mentre alla stessa ora Cartoon Network ha raccolto 845.000 spettatori.

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto qual è il film più odiato dai fan di Harry Potter. In Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, gli amanti della saga si sfidano rispondendo alle domande di Helen Mirren, contendendosi il titolo di campione della House Cup. Nel primo episodio la squadra di Tassorosso ha sconfitto di misura quella di Grifondoro. Nella puntata di domenica 5 dicembre, invece, gli spettatori assisteranno anche a una piccola anteprima di Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, la reunion Max Original con il regista Chris Columbus, gli attori Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint e altri membri del cast per celebrare i vent'anni dall'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale.