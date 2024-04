Harry Potter, ecco perché non vogliamo rivedere questa scena dei film nella serie TV

I film di Harry Potter non sono sempre stati un fulgido esempio di fedeltà al materiale di partenza, il che, nel mondo delle trasposizioni cinematografiche, non è certo una novità: in attesa dell'arrivo della serie TV tratta dai libri di J.K. Rowling, però, è probabilmente il caso di mettere dei paletti sotto quest'aspetto.

Se tante soluzioni create appositamente per i film si sono rivelate efficaci o funzionali alla trama, infatti, una scena non avrebbe probabilmente alcun motivo di essere riproposta: stiamo parlando dell'attacco alla Tana da parte dei Mangiamorte durante Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Si tratta di una sequenza assente nei libri che già all'epoca fece storcere non poco il naso ai fan storici: l'arrivo di Bellatrix e soci alla dimora dei Weasley presenta infatti un bel po' di criticità. In primis il fatto che i seguaci di Voldemort non provino a rapire Harry, limitandosi invece a mettere a ferro e fuoco l'abitazione che... Nel giro di poco tempo verrà ricostruita identica a prima grazie alla magia, rendendo di fatto vano l'intero blitz!

In secondo luogo la completa inutilità della cosa: oltre alla già citata questione della ricostruzione della Tana, infatti, è impossibile non notare come Harry, Ron ed Hermione menzionino appena una volta l'accaduto, tornando poi ad occuparsi dei propri affari come se nulla fosse. A che pro, dunque, quest'attacco improvviso? Incutere un timore che i nostri provano già più che abbondantemente? Spaventare un Harry già consapevole di avere Voldemort sulle proprie tracce? Non ci è dato saperlo: quel che è certo è che una simile sequenza sarebbe completamente inutile nella serie TV che vedremo su Max! Sul fronte opposto, invece, qui vi abbiamo segnalato le scene assenti dai film che vogliamo vedere nella serie di Harry Potter.

