Harry Potter, il produttore David Barron passa in tv col thriller A Treachery of Spies

In attesa di scoprire se la saga di Harry Potter diventerà una serie tv, il produttore David Barron decide di esplorare l'ambiente con l'adattamento di A Treachery of Spies.

Dopo il successo letterario nel 2018, il thriller a sfondo storico verrà infatti trasposto in forma televisiva. Ancora non sono stati svelati i dettagli, visto che sono appena stati acquisiti i diritti, ma possiamo aspettarci di veder comparire sullo schermo l'ispettrice Inès Picaut. La particolarità sta nel fatto che nella storia in questione la donna scopre un omicidio effettuato con un modus operandi che la conduce ad indagare nel passato, fino a risalire agli anni '40, al tempo della dominazione nazista. Si scoprirà che gli eventi accaduti in quel periodo hanno portato a conseguenze anche sul presente.

Il produttore ha dichiarato: "Vedere l'impatto del crimine attraverso gli occhi di Inès, una donna ordinaria con capacità uniche, non fa che sottolineare quanto gli eventi descritti siano straordinari. Sono emozionato all'idea di adattare per il mercato globale quest'opera europea così caratteristica".

Barron ha prodotto sei film di Harry Potter e altre grandi opere come Cenerentola e Jack Ryan, quindi la grande esperienza in ambito cinematografico dovrebbe consentirgli di lavorare al meglio anche su una serie tv. In attesa di novità vi consigliamo di dare uno sguardo alle magiche mascherine di Harry Potter.