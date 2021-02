Harry Potter: facciamo il punto della situazione sulla possibile serie HBO

Il clamoroso annuncio di una serie HBO dedicata ad Harry Potter ha letteralmente fatto impazzire amanti e lettori del fantastico mondo creato dalla penna di J.K. Rowling. In molti si domandano ancora se ci sia qualcosa di reale su questa vicenda anticipata da Hollywood Reporter lo scorso mese.

Warner Bros. e HBO Max hanno ribadito in una dichiarazione che non ci sono serie di Harry Potter attualmente in sviluppo mentre, il chief content officer di HBO Casey Bloysha aggiunto che in questo momento non vi è ancora nulla di concreto a riguardo ma, che sicuramente sarebbe fantastico vedere prima o poi qualcosa del genere.

"Non ci sono accordi in essere", ha detto ad Entertainment Weekly. "Non ci sono scrittori. Non c'è niente. Quindi non posso aggiungere nulla a ciò su cui tutti stanno già speculando. Tuttavia, alla tua domanda ... voglio una serie di Harry Potter? Non potrei rispondere altre che la voglio! Sarebbe fantastico. Ma non c'è niente da aggiungere".

Insomma sembra che i fan non debbano poi gioire così tanto per questo show, e anzi sembra che attualmente i piani alti della HBO non abbiano nulla in programma o forse stanno solamente tentando di sviare la questione. Chi può dirlo dopotutto. Su una possibile serie di Harry Potter è intervenuto anche Rupert Grint, amatissimo interprete di Ron che ha ammesso che sarebbe molto strano se si trattasse di un sequel. Voi cosa ne pensate?