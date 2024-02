Harry Potter, qual è stata la reazione dei fan alle ultime novità sul remake?

La notizia è recente: sono stati svelati i nomi dei papabili showrunner del reboot di Harry Potter. Tra questi, Francesca Gardiner, sceneggiatrice di Succession.

Nonostante la pubblicazione da parte di Deadline di queste importanti indiscrezioni e sebbene il reboot di Harry Potter sia già in fase di lavorazione, il nome ufficiale dello sceneggiatore che sarà in prima linea ad occuparsi del progetto resta ancora incerto.

Ad ogni modo, Francesca Gardiner, che è stata anche consulting producer per la terza e la quarta stagione dell'acclamato show con protagonisti Brian Cox e Jeremy Strong, ha coperto il ruolo di produttrice esecutiva per la serie His Dark Materials e di sceneggiatrice della serie Amazon The man in the high castle. Un'autrice di talento dunque, specializzata in opere drammatiche e cupe.

Da qui, la preoccupazione espressa in rete da molti appassionati dei maghi di Hogwarts. Numerosi, infatti, sono i commenti pessimisti condivisi dai fan di Harry Potter su X: "Hogwarts sarà tossica come non mai", dice uno. "Probabilmente ci sarà una sola stagione e poi lo show verrà cancellato" e "Questa industria è ossessionata col mescolare fantasy e drama. Una scrittrice drammatica cosa cavolo c'entra con Harry Potter?", commentano altri due utenti.

Il timore di un allontanamento del remake televisivo di Harry Potter dalle atmosfere fantasy che hanno contraddistinto tanto i romanzi di J.K. Rowlings quanto i vari adattamenti cinematografici è quantomai tangibile.

E voi che cosa ne pensate? Condividete gli stessi timori espressi da molti fan? Ditecelo nei commenti!