Harry Potter, quando avverrà l'annuncio del cast della serie HBO?

La serie HBO di Harry Potter uscirà nel 2026. Dopo l’annuncio della casa di produzione in molti si chiedono quando verrà finalmente annunciato il cast dello show.

Sicuramente non sarà facile sostituire gli storici interpreti dei protagonisti, ma la curiosità verso l’annuncio del nuovo cast è davvero alle stelle. Chi sarà il nuovo Harry Potter? E i suoi amici Ron e Hermione? Chi si immergerà nel ruolo del temibile lord Voldemort? HBO sembra avere le idee molto chiare sulla data d’uscita, ma non sui nuovi interpreti. La produzione della serie ha infatti specificato che il cast verrà individuato dopo che verrà scelto lo showrunner tra i 3 in lizza per guidare la serie di Harry Potter. Priorità allo sceneggiatore quindi. Queste le parole del presidente di Warner Bros Tv group Channing Dungey:

“La parte difficile è rappresentata dai primi due libri, in cui i ragazzi sono più giovani, intorno agli 11 o 12 anni. Abbiamo cercato di essere molto riservati. Non ci siamo rivolti alle agenzie. Abbiamo un nostro processo interno in cui abbiamo pensato alle persone, ma non abbiamo voluto uscire allo scoperto. Ora che la notizia è stata diffusa... inizieremo a metterci al lavoro".

Non resta quindi che attendere novità ufficiali da parte di Warner Bros e HBO. E voi chi vorreste vedere come nuovi interpreti dei personaggi di Harry Potter? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.