Harry Potter da record, edizione de La Pietra Filosofale venduta per 10mila sterline

Quella di Harry Potter è una saga che ha saputo conquistare tanto il mercato letterario che quello cinematografico e, mentre siamo in attesa di avere nuove informazioni sulla nuova trasposizione per la tv voluta da HBO, dall’Inghilterra giunge la notizia di una prima edizione di Harry Potter e La Pietra Filosofale venduta a 10500 sterline.

I fan si preparano al nuovo adattamento della saga di J.K. Rowling con Daniel Radcliff in prima linea a sperare che la nuova serie includerà elementi non presenti nei film di Harry Potter e nell’attesa la famiglia di un fan ha potuto vendere la copia del collezionista per la cifra da capogiro dopo che il libro era stato acquistato nel 1997 per soli 30 centesimi.

Si tratta di un volume in edizione limitata con tiratura di sole 500 copie della prima edizione del libro che è stato acquistato da uno statunitense di Los Angeles di cui non è stata rivelata l’identità.

La storia assume connotati ancora più particolari visto che il proprietario era sicuro di aver perso il volume dopo aver risistemato la sua collezione in diverse scatole.

La sorella del deceduto ex proprietario del libro, a tal proposito, ha riferito: “Sapevamo che possedeva quel libro, ma se gli chiedevi dove fosse non sapeva rispondere”.

I fan che non possiedano una copia di tale valore di un volume del maghetto, potranno consolarsi con il nuovo show, mentre noi, onestamente, ci chiediamo se siamo davvero pronti a una serie tv su Harry Potter.