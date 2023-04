Harry Potter, la serie HBO avrà un cast più inclusivo: Hermione sarà nera (come a teatro?)

E' ancora troppo presto per scoprire chi saranno gli attori della serie tv di Harry Potter, ma secondo una nuova indiscrezione appena emersa sul web alla fine la produzione presenterà un cast molto più diversificato e inclusivo rispetto ai film.

A riportarlo in queste ore il famoso insider Jeff Sneider durante l'ultima puntata del podcast The Hot Mic: in base alle informazioni 'passategli' dalle sue fonti, infatti, Sneider ha rivelato che l'adattamento televisivo di Harry Potter recentemente annunciato farà molta più attenzione al concetto di 'diversità' per quanto riguarda il processo di casting, con lo scooper che parla di uno "sforzo congiunto da parte di tutto il team" per ingaggiare "più persone di colore" nella serie. Sneider ha anche condiviso che "alcuni sceneggiatori di Harry Potter" coinvolti nella produzione potrebbero essere 'POC', vale a dire 'person of color'. Come forse saprete, i film originali, così come i libri, sono stati spesso criticati per la loro mancanza di diversità e per la cattiva gestione delle culture non bianche.

A questo proposito, entrando più nel particolare, Jeff Sneider ha notato che un personaggio centrale come Hermione potrebbe essere interpretata da un'attrice di colore: curiosamente, comunque, non sarebbe una prima volta, dato che proprio il personaggio reso noto al cinema da Emma Watson a teatro è stato interpretato dall'attrice nera vincitrice dell'Olivier Award Noma Dumezweni nella messa in scena di Harry Potter e la maledizione dell'erede, sia nel West End che a Broadway.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sulla serie di Harry Potter, attualmente in lavorazione.