Harry Potter, la serie HBO è ufficiale! JK Rowling sarà produttrice esecutiva

La possibilità di dare un reboot a Harry Potter era fino a poco tempo fa una di quelle cose di cui era interessante fantasticare di tanto in tanto, ma diciamola tutta: nessuno credeva davvero che qualcuno si sarebbe lanciato in una simile impresa in tempi brevi! Nessuno, a parte HBO: il sogno e terrore dei fan è infatti diventato realtà.

L'annuncio non giunge esattamente a sorpresa, dal momento in cui già nei giorni scorsi si era vociferato di una HBO al lavoro su uno show reboot di Harry Potter: l'ufficialità è però arrivata solo in questi istanti (le stesse indiscrezioni di cui sopra, d'altronde, parlavano di un possibile annuncio il 12 aprile), con Warner che ha quindi confermato di aver dato il via alla produzione di una serie che racconterà nuovamente le avventure del maghetto partorito dalla mente di J.K. Rowling.

"Per dieci anni consecutivi, la gente vedrà Harry Potter su HBO" sono state le parole del CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav: la serie dovrebbe essere completa da sette stagioni, così come preventivato dai rumor, ma l'idea comunque quella di dedicare almeno una stagione ad ogni singolo libro della saga.

La conferma arrivata in questi minuti è anche quella relativa al coinvolgimento di J.K. Rowling, che sarà produttrice esecutiva dello show: vedremo se la cosa avrà delle conseguenze relative a tutte le polemiche che ultimamente hanno coinvolto la nota scrittrice. Qui, intanto, trovate una nostra previsione su alcuni personaggi assenti nei film di Harry Potter che la serie TV potrebbe decidere di adattare!