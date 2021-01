Harry Potter Serie TV: esiste o no? Facciamo chiarezza sulle ultime novità

Tutto è partito da un rumor riportato dalla nota testata americana The Hollywood Reporter, poi confermato anche dall'autoritario Variety, ma quanto c'è di vero sulla serie televisiva sulla saga di Harry Potter?

Il rumor pubblicato in esclusiva sul The Hollywood Reporter, riportava che in queste ultime settimane ci sarebbero state alcune chiamate tra Warner Bros. ed HBO per discutere sul futuro televisivo dell’iconica saga di Harry Potter.

Queste consultazioni tra Warner ed HBO sembravano avere l’obbiettivo di trovare sceneggiatori e produttori adatti ad ampliare la saga di Harry Potter e portarla in streaming su HBO Max sotto forma di serie televisiva. Il sospetto che fossero semplici voci di corridoio erano già nell'aria quando la stessa notizia non menzionava la natura della serie, ovvero se si sarebbe basata sui libri o verrà scritta una nuova storia, usufruendo del vasto mondo creato dalla Rowling.

L'articolo in questione, però, riportava un importantissimo trafiletto che, tradotto, recitava esplicitamente:

"Non ci sono serie di Harry Potter in sviluppo presso lo studio o sulla piattaforma di streaming".

Questa dichiarazione è stata data dalle stesse HBO Max e Warner Bros. ai microfoni del The Hollywood Reporter ed è stata riportata da tutti i principali siti di informazione tra cui proprio il sopracitato Variety e Deadline. Nonostante ciò varie fonti continuato ad affermare che l’obbiettivo di HBO e Warner sia proprio quello di ampliare il franchise di Harry Potter, il quale si è sempre rivelato molto redditizio incassando miliardi in tutto il mondo.

Per ora, quindi, resta solo una possibilità senza nulla di certo. Sicuramente i piani produttivi ci sono, qualcosa bolle davvero in pentola, ma è ancora molto presto per dirlo con sicurezza e le voci restano, al momento, solo delle voci, mentre le uniche certezze sono le parole di HBO Max e Warner Bros.

In attesa di novità sul progetto, vi ricordiamo che in questo periodo si stanno svolgendo in Inghilterra le riprese di Animali Fantastici 3 in vista dell'uscita a luglio 2022.