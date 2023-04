Harry Potter, su quali storie tralasciate dai film dovrebbe concentrarsi la serie HBO?

I film di Harry Potter sono ormai entrati a far parte dell'immaginario collettivo: un cast che rasenta la perfezione e delle scenografia iconiche hanno contribuito ad elevare il livello di quegli otto lungometraggi che, però, hanno subito più di una critica da parte dei lettori della saga. La serie HBO potrebbe dunque fare di più?

La serie di Harry Potter che HBO sembrerebbe in procinto di annunciare avrà infatti la possibilità di coprire tutte quelle lacune che i film della saga hanno sempre sofferto: pensiamo, ad esempio, ai flashback sul passato di Voldemort, ridotti all'osso nella loro versione cinematografica (i libri ci portano ancora più indietro nel tempo, permettendoci di fare la conoscenza persino di Merope, madre di Tom Riddle).

Sul piccolo schermo potremmo inoltre fare la conoscenza di Pix, il poltergeist che mette a soqquadro Hogwarts in ogni libro di J.K. Rowling, ma anche scoprire l'esistenza del C.R.E.P.A., l'associazione creata da Hermione per la difesa degli elfi domestici (che, a proposito, sono presenti in gran numero a Hogwarts: vi dice niente il nome Winky?).

Nella serie sarebbe poi d'obbligo regalarci una versione più accurata del confronto tra Harry e Silente sul finale di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, che nel quinto film della saga risulta decisamente edulcorato rispetto alla sua versione originale, nella quale il nostro maghetto tenta letteralmente di distruggere l'ufficio del preside.

Sempre durante l'acceso dialogo tra Harry e Silente potremmo inoltre scoprire ulteriori dettagli sulla profezia, compreso il riferimento al ruolo di Neville, del quale nei film non viene fatto alcun accenno; chissà, infine, che non si decida di lasciare un po' di spazio a eventi marginali ma decisamente spassosi come la festa di complemorte di Nick-Quasi-Senza-Testa. Vi vengono in mente altri aspetti della saga da approfondire? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, staremo qui in attesa di ulteriori novità.