Harry Potter, svelati i tre showrunner in lizza per la serie tv remake: chi sceglierà HBO?

I lavori sulla serie tv di Harry Potter stanno entrando nel vivo: in queste ore, infatti, Deadline segnala che HBO e Warner Bros ha ridotto la rosa di candidati showrunner a soli tre nomi, e sono tutti importantissimi.

Il magazine segnala che l'autrice di Succession Francesca Gardiner è ora tra i finalisti che si occuperanno dell'adattamento televisivo dei libri di JK Rowling per la piattaforma di streaming Max: oltre a lei ci sarebbero anche altri due autori di rilievo in lizza per guidare il progetto, con una decisione finale che sarà presa nelle prossime settimane. La rosa iniziale era composta, oltre che da Francesca Gardiner, anche da Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie, ma al momento non è chiaro quali di questi quattro nomi siano arrivati 'in finale' insieme a Gardiner.

Per chi non lo sapesse, Gardiner è stata produttrice consulente delle stagioni 3 e 4 di Succession della HBO. Prima di lavorare alla creazione di Jesse Armstrong, è stata anche produttrice esecutiva della coproduzione fantasy di HBO e di BBC His Dark Materials ed è stata coproduttrice esecutiva di Killing Eve di AMC. Tra i suoi crediti come sceneggiatrice ricordiamo anche The Rook di Starz e The Man In The High Castle di Amazon.

Secondo quanto riportato, la serie tv di Harry Potter sarà estremamente fedele ai libri originali di JK Rowling, molto più di quanto non lo siano stati i film.