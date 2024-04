Harry Potter, Tom Felton ha un commovente consiglio per gli attori della nuova serie

Per oltre vent’anni, il franchise di Harry Potter è stato parte integrante della cultura pop e punto di riferimento per un’intera generazione. Lo stesso coinvolgimento del pubblico è stato fortemente sentito anche dai membri del cast e, a tal proposito, Tom Felton (Draco Malfoy) ha voluto dare un consiglio agli attori della nuova serie Harry Potter.

Qualche settimana fa Tom Felton ha rilasciato un’intervista a Collider in cui si è discusso, tra altri argomenti inerenti al franchise, anche della nuova serie targata HBO. L’attore di Draco Malfoy ha ricordato con tenerezza gli anni tra l’infanzia e l’adolescenza passati a registrare il cult e ha voluto dare un consiglio agli attori che prenderanno parte a questo nuovo progetto.

“Direi solo di fare più foto e provare a rubare più oggetti di scena. Sull’ultima scherzo, ma scattate quante più foto potete perché quando io ne ritrovo qualcuna che non vedevo da molto tempo, mi ricorda quanto ci stessimo divertendo tutti in quel momento. Tenendo conto che allora non avevamo cellulari con fotocamera o cose del genere, quindi ora è molto più semplice” ha dichiarato Felton. Ma quando potremo vedere i primi episodi della nuova serie?

A quanto pare, la produzione di Harry Potter - La Serie è iniziata e JK Rowling in persona farà parte del team di sviluppo della serie del maghetto. Il remake sarà composta da 7 stagioni (ogni stagione sarà ispirata ad un libro della serie). Nonostante non si abbiano certezze in merito, la nuova serie di Harry Potter potrebbe uscire nel 2026.

