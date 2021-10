Harry Potter: ecco il trailer del Torneo delle Case di Hogwarts, il quiz show tv!

Un mese dopo la presentazione del quiz show di Harry Potter, Carton Network ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Hogwarts Tournament of Houses, il primo quiz show televisivo dedicato al mondo fantasy creato dalla scrittrice JK Rowling.

Il game show sarà presentato da Helen Mirren e andrà in onda in quattro puntata dal 28 novembre al 19 dicembre: la serie vedrà i fan mettere alla prova la loro conoscenza del franchise di Harry Potter competendo tra loro per diventare Campioni della Coppa delle Case. La competizione si basa su centinaia di domande trivia e vanterà anche delle sorprese con alcuni ospiti d'eccezione.

Il Torneo delle Case di Hogwarts è stato pensato per commemorare i 20 anni dall'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, divenuto immediatamente un grande successo commerciale in tutto il mondo: da allora, la saga cinematografica della Warner Bros. ha generato sette diversi sequel e il franchise spin-off di Animali Fantastici, composto a sua volta da due film con un terzo in arrivo nel 2022. Ricordiamo che i fan del Wizarding World avranno modo di celebrare la loro saga preferita nei prossimi mesi: molto presto arriverà il nuovo videogioco prequel Hogwarts Legacy, mentre HBO Max si sta preparando a realizzare una serie tv ambientata nel mondo di Harry Potter.

