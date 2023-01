Il Principe Harry rivela: 'William mi spinse a terra dopo discussione su Meghan'

Il Principe Harry, in un'intervista a 60 Minutes in vista della pubblicazione del suo libro di memorie, ha descritto un incidente avvenuto all'inizio del 2019, quando la tensione con il Principe William è esplosa al punto che i due sono arrivati persino alle mani dopo una discussione che riguardava la moglie di Harry, Meghan. Ecco cos'è successo.

Secondo quanto dichiarato da Harry, lo scontro è avvenuto nel cottage di quest'ultimo a Kensington Palace.

"È stato un accumulo di frustrazione, credo, da parte sua", ha detto Harry ad Anderson Cooper. "Era un momento in cui gli venivano dette certe cose da persone del suo ufficio. E allo stesso tempo, stava leggendo molta stampa scandalistica, molte storie. E aveva alcuni problemi, che non erano basati sulla realtà. E io stavo difendendo mia moglie. E lui stava cercando mia moglie - lei non era presente in quel momento - ma attraverso le cose che diceva. Mi stavo difendendo. E ci trasferimmo da una stanza alla cucina. Mi urlava contro e io gli rispondevo urlando a mia volta. Non è stato bello. Non è stato affatto piacevole. E si è arrabbiato. E mi ha spinto a terra".

"È stata un'esperienza piuttosto brutta". Harry ha detto di essersi tagliato la schiena nella caduta, anche se non si è accorto subito della ferita. Il principe William si è scusato, ma gli ha chiesto di non dirlo a nessuno. Ma poi Meghan ha visto il taglio sulla schiena.

"Ha detto: "Cos'è quello?". Io ho pensato: "Eh, cosa?". In realtà non sapevo di cosa stesse parlando. Mi sono guardato allo specchio. Ho pensato: 'Oh c***'". Perché non l'avevo mai visto", ha detto Harry.

L'intervista è stata la prima rilasciata da Harry a un'emittente statunitense in vista della pubblicazione del suo libro, Spare, prevista per martedì. Domenica scorsa ITV ha trasmesso un'intervista con lui, che apparirà anche su Good Morning America e The Late Show with Stephen Colbert. Harry sostiene che Buckingham Palace sia responsabile delle fughe di notizie verso i tabloid britannici, paragonando la stampa ai draghi di Game of Thrones.

"Tutto è iniziato con le loro informazioni quotidiane contro mia moglie, con bugie tali al punto che siamo dovuti scappare dal nostro Paese".

Harry ha anche raccontato di essersi recato a Londra lo scorso settembre per un evento di beneficenza e di aver saputo che la Regina Elisabetta era gravemente malata. Ma non è stato invitato a salire su un aereo con altri membri della famiglia per visitare la Regina prima del suo decesso. Ha invece raggiunto Balmoral da solo. Ma quando è arrivato lì, la regina era già morta.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Harry & Meghan, la docuserie Netflix sui due. Non tutti, però, stanno dalla parte di Harry, Howard Stern ha accusato Harry e Meghan di essere dei piagnucoloni, ad esempio.