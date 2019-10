Hartley Sawyer di The Flash: 'La Crisi? Avrà l'effetto di una bomba'

Il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite è sempre più vicino e coinvolgerà tutte le serie appartenenti all'Arrowverse. Tra di esse The Flash è sicuramente una di quelle più importanti per via del destino che attende il suo protagonista. Hartley Sawyer, interprete di Ralph Dibny, ha parlato dell'impatto che avrà l'evento sul gruppo.

Il fatale destino a cui potrebbe andare incontro Barry Allen è uno dei momenti più concitanti che potrebbe aver luogo all'interno del crossover. Per questo motivo il personaggio interpretato dall'attore Grant Gustin in questa sesta stagione si ritrova impegnato anche nel delicato compito di dover preparare il Team Flash alla Crisi.

Intervistato in esclusiva da Entertainment Weekly, Sawyer ha dichiarato che tale evento avrà un effetto sul gruppo pari a quello di una bomba in procinto di esplodere, sopratutto per il suo personaggio che ha un rapporto molto particolare con il protagonista.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Si tratta di qualcosa che sicuramente non potrà prendere bene. L'impatto che avrà questa notizia avrà sul team sarà come un effetto a catena che porterà tutti alla vera 'Crisi'. È come se fosse una bomba in procinto di esplodere. Sopratutto per Ralph, dato che lui e Barry hanno sempre avuto questo rapporto da fratello a a fratello, perché si vogliono bene".

L'attore ha poi parlato del prossimo episodio in cui il Team Flash organizza un party:

"È stato molto divertente girare quelle scene perché abbiamo potuto inserire tutti quei momenti dove ridiamo e ci divertiamo. È stato divertente fare questo per Killer Frost perché sto amando quello che sta succedendo a questo personaggio. Perciò il fatto che sia stato qualcosa ideato per Caitlin è stato ulteriormente divertente".

La sesta stagione di The Flash è presente all'interno della programmazione del network The CW, mentre non si conoscono ancora date ufficiali per la messa in onda italiana. Se siete curiosi di conoscere parte della struttura dell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, nell'episodio A Flash of the Lightning sono stati rivelati altri dettagli sul funzionamento del multiverso.