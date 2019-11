Hasbro introduce sul mercato l'action figure di un personaggio di The Mandalorian

Una novità interessante per quanto riguarda il merchandising di The Mandalorian, serie tv live action dello Star Wars Universe, già sbarcata in diversi territori internazionali nei quali la piattaforma streaming Disney+ è stata lanciata. In Italia dovremo aspettare il prossimo 31 marzo per poter assistere alle avventure del mandaloriano.

Nel frattempo Hasbro ha introdotto sul mercato l'action figure - nella linea Black Series - ovvero un personaggio mandaloriano della Heavy Infantry. L'action figure prodotto da Hasbro è costituito da un'arma laser di tipo Gatling e si può acquistare su Best Buy al prezzo di 29,99 dollari, con spedizione gratuita.

Interessante notare come i credit dell'episodio in cui compare il personaggio lo identifichino come Paz Vizla, che parrebbe essere doppiato da Jon Favreau, già ideatore e autore di The Mandalorian.



Inoltre sono state prodotte, come annunciato nei giorni precedenti, alcune t-shirt con Baby Yoda. Si tratta delle prime uscite sul mercato di uno dei simboli più importanti del prossimo corso del merchandising targata Disney/LucasFilm.

Per il momento pare che sia l'abbigliamento il settore nel quale si sia puntato per il lancio di Baby Yoda come simbolo di The Mandalorian e del prossimo corso di Star Wars. Nel frattempo le gif di Baby Yoda sono di nuovo online.

I concept art del terzo episodio di The Mandalorian ci fanno vivere l'intenso finale di puntata.