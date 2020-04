Hasbro lancia sul mercato l'action figure di Mysterio

Hasbro per il mese di aprile lancia sul mercato una nuova action figure che riguarda il Marvel Cinematic Universe. Questo mese si tratta di Mysterio di Spider-Man: Far From Home, della serie Marvel Legends, che viene fornito completo di accessori effetto fumo blu chiaro, tonnellate di articolazioni e un retro di cardback in stile Toy Biz.

A giudicare dall'immagine sembra che Hasbro abbia fatto un ottimo lavoro con Mysterio. L'action figure presenta alcuni dettagli piuttosto particolari - tra cui i guanti e i motivi sul mantello - , senza contare che la vernice esplode davvero. Attualmente i preorder sono disponibili su Entertainment Earth a 20,99 dollari, con spedizione prevista per ottobre.



Inoltre a febbraio Hasbro ha lanciato un'esclusiva Venom Fan Channel della serie Marvel Legends da 6 pollici che rivisita la Monster Venom Build-A-Figure rispetto ad un'ondata di action figure di Venom rilasciata nel 2018. Diventa quindi possibile ordinarne uno a soli 29,99 dollari, con spedizione prevista a maggio.

Il lancio in esclusiva di Hasbro per la Marvel Monday Fan Channel di marzo è stata l'action figure da 6 pollici della Bestia di X-Men, con preorder da 20,99 dollari.

Mysterio è interpretato da Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home. In questo periodo di quarantena Tom Holland è molto attivo sui social: Holland ha partecipato ad una diretta con Justin Bieber nelle scorse ore.

Inoltre il giovane attore sembra non avere dubbi su chi resusciterebbe tra zio Ben e Iron Man.