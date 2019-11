La Hasbro non produrrà ancora giocattoli dedicati al Baby Yoda di The Mandalorian

Abbiamo scoperto la presenza di una action figure dedicata ad un personaggio di The Mandalorian, già disponibile all'acquisto per tutti gli appassionati di Star Wars, nel frattempo però Hasbro ha confermato di non avere ancora disponibile del merchandise dedicato a Baby Yoda.

La notizia sorprende tutti, in quanto il personaggio che il Mandaloriano deve proteggere è diventato in pochissimo tempo un fenomeno virale, conquistando tutti grazie al suo design ispirato. Vista la vicinanza con le festività natalizie inoltre, siamo sicuri che in molti avrebbero voluto regalare (e farsi regalare) un pupazzo del celebre esserino.

Parlando ai microfoni di Vanity Fair, la dirigenza di Hasbro fa sapere che le prime action figures su Baby Yoda saranno disponibili nel corso del 2020, a causa di una decisione di Jon Favreau, pronto a bloccare ogni possibile leak sul nascere. Tutte queste accortezze in effetti hanno sortito il loro effetto, non essendo presenti online anticipazioni di quello che accadrà nelle prossime puntate dell'attesa serie di Disney+. Ora non rimane altro che aspettare il 29 novembre per scoprire come continuerà la storia del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione della terza puntata di The Mandalorian, la cui prima stagione sta convincendo critica e pubblico, riscuotendo un notevole successo.