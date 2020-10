Hater contro Barbara D'Urso, sua sorella la difende: 'Andate dallo psicologo'

Sappiamo bene che Barbare D'Urso è uno dei personaggi più discussi della televisione italiana per il suo stile molto particolare di conduzione. Ma guai ad attaccarla sui social, sua sorella interverrà certamente in sua difesa.

Stiamo parlando di Daniela, sorella minore della presentatrice di Canale 5 che, proprio non riesce ad accettare le critiche gratuite su Instagram ed allora ha deciso di dire la sua. Nelle scorse ore una donna aveva infatti accusato la D'Urso di rovinare la reputazione delle persone attraverso i suoi programmi ed aveva usato parole non carine per i suoi abiti ritenuti un po' troppo succinti.

"Certo che come rovina la reputazione alle persone non la batte nessuno, soprattutto con quello sguardo sadico. Uno psicologo ti dirà perché mostri sempre le parti intime. Alla tua età un po' di dignità non farebbe male".

A quel punto Daniela, assistente di produzione di 60 anni ha detto la sua, replicando alle parole offensive di questa hater su Barbara D'Urso: "Nessuno è mai stato costretto a partecipare a un talk di gossip. E stai sicura che persone infangate fanno la fila per apparire ad infangare qualcun altro. Mia sorella è troppo intelligente per infangare chi non può difendersi, anche perché il gossip non parte mai solo da lei. Basta osservare. Del resto il marcio sta negli occhi di chi guarda".

E ha poi aggiunto: "Ma tu dove hai visto le parti intime? Mi sa che sei tu ad aver bisogno di uno psicologo. Ma di quelli bravi bravi".

Intanto vi ricordiamo che Marco Carta avrebbe dovuto partecipare a Live Non è La D'Urso ma, non lo ha fatto per problemi di salute.