Hawai Five-0 stagione 8: Vincent Pastore entra nel cast

Interessante novità per tutti gli appassionati di Hawaii Five-0 . Secondo quanto riportato da TVLine, infatti, la produzione del fortunato show televisivo avrebbe ufficialmente messo sotto contratto, l'attore famoso per il suo ruolo nei Soprano, che entrerà nel cast della serie tv targata CBS come regular.

Deadline riferisce che Pastore interpreterà lo zio di Danny, Vito, un imprenditore del New Jersey, come ampiamente prevedibile dal nome italo-americano.

Vito arriverà direttamente da casa per aiutare Danny ad aprire il suo ristorante. L'arrivo sul set sarà in pieno stile italo-americano: Vito, infatti, si vanterà di essere in grado di fare grandi cose, ed in caso contrario avrà sempre pronto "una persona" pronta a farla. Danny porterà Vito alle Hawaii per farsi dare una mano, nonostante i suoi non legami con la mafia.

Vito, dal canto suo, cercherà di fare il possibile per aiutare il nipote, ma non nella direzione sperata da Danny e McGarrett (O'Loughlin).

Pastore è conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero nei Soprano, e di recente è stato inserito insieme a Denis O'Hare e Michael Rispoli nel film indipendente Stano. A livello televisivo vanta anche delle comparse in Blue Bloods, General Hospital ed Everybody Hates Chris.

Almeno al momento, però, non è chiaro quando il suo personaggio farà il debutto in Hawaii Five-0. L'ottava stagione è al momento in onda il venerdì su CBS.