Hawaii Five-0, qual è stato l'intervento più pericoloso di McGarrett?

Essere il protagonista di una serie come Hawaii Five-0 comporta i suoi rischi: Steve McGarrett ne sa qualcosa, avendone corso un bel po' lungo otto stagioni della popolare serie TV a capo della task-force più spericolata delle Hawaii. Ma qual è stata la volta in cui davvero abbiamo temuto il peggio?

L'imbarazzo della scelta c'è tutto: inseguimenti, esplosioni, sparatorie ed azioni spericolate di ogni tipo sono state per otto stagioni il marchio di fabbrica del personaggio interpretato da Alex O'Loughlin, ma lasciandoci trasportare dall'istinto a tornarci in mente è un episodio in particolare.

Facciamo un salto indietro nel tempo fino ad arrivare a Powa Maka Moana (tradotto in italiano come Pirati), 17esimo episodio della prima stagione dello show: la scena a cui facciamo riferimento è quella in cui il proprietario di un banco dei pegni si rifiuta di far entrare i nostri senza prima vedere un mandato.

In quel momento vediamo dunque McGarrett fare la cosa più semplice ed immediata: prendere una granata ed utilizzarla per far saltare in aria l'ingresso del negozio, rischiando di lasciarci la pelle o di coinvolgere nell'esplosione il proprietario e il povero Danny Williams.

Un bel modo di rischiare carriera e vita in un sol colpo, non trovate? Pensate anche voi che questa sia stata l'azione più assurda vista in Hawaii Five-0? Fateci sapere la vostra nei commenti!