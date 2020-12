Hawkey, Hailee Steinfeld stuzzica i fan: il post su Instagram fa discutere

Continuano le voci riguardo la parte di Hailee Steinfeld in Hawkeye: questa volta a far discutere i numerosi fan dei fumetti Marvel ci ha pensato un post condiviso dall'attrice sul suo profilo di Instagram.

Come potete vedere dal messaggio presente in calce alla notizia, Hailee Steinfeld ha condiviso l'immagine di una donna con tre occhi, che indossa una fascia per capelli viola. Insieme al disegno è presente questo commento: "24, ci vediamo tra 11 giorni". Il riferimento è chiaramente al suo compleanno che al momento in cui è stato condiviso il post era lontano esattamente 11 giorni, ma gli appassionati hanno notato alcuni indizi che potrebbero confermare il suo ruolo in Hawkeye: prima di tutto la donna nel disegno porta una fascia viola uguale a quelle indossate da Kate Bishop nei fumetti, mentre alla fine del messaggio è presente un emoji di un arco. Ovviamente potrebbe trattarsi di una coincidenza, in quanto l'arco potrebbe rappresentare semplicemente il suo segno zodiacale, sagittario, come troviamo scritto nel disegno.

Rimaniamo quindi in attesa di un annuncio ufficiale, siamo sicuri infatti che il nome dell'attrice interprete di Kate Bishop sarà rivelato a breve. Inoltre vi segnaliamo un altro rumor riguardo la presenza di Florence Pugh nelle puntate di Hawkeye.