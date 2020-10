Hawkey: le riprese della serie Disney+ al via ad Atlanta!

Sembra che a brevissimo dovrebbero partire le riprese delle serie Disney+ Hawkey incentrata sull'iconico personaggio di Clint Barton. La pre-produzione dello show guidato da Jeremy Renner è in corso da un bel po' di tempo e sembra che la maggior parte dei contenuti verranno girati presso i Tyler Perry Studios di Atlanta.

Secondo lo scooper Charles Murphy, i set di Hawkey sono stati interamente costruiti nell'ultimo mese poiché l'equipe dei Marvel Studios mira ad avviare la produzione subito dopo il Ringraziamento. Inoltre, Murphy suggerisce che la serie potrebbe approdare sulla piattaforma streaming con la sua premiere già per la fine del 2021. Ovviamente ciò sarebbe possibile solo se si riuscissero ad evitare eventuali ritardi legati al Covid-19.

Nonostante la serie stia per partire, non sappiamo ancora con certezza chi interpreterà il ruolo di Kate Bishop. Ormai da tempo si parla del possibile coinvolgimento di Hailee Steinfeld ma, ancora non abbiamo notizie ufficiali a riguardo. Il produttore di Hawkey Trinh Tran lo scorso ottobre, aveva detto che una "giovane donna molto affascinante è interessata a questo ruolo", senza però rivelare nuovi particolari sulla questione.

Tran nel corso della stessa intervista aveva dichiarato che le serie Disney+ avrebbero avuto pari importanza e dignità di tutti i grandiosi film dell'MCU, sottolineando quanto tutti questi prodotti fossero strettamente collegati tra di loro. In attesa di scoprire maggiori informazioni su Hawkey, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.