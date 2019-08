Hawkeye: ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima serie nel catalogo di Disney+

I fan del personaggio interpretato da Jeremy Renner sono in attesa di ricevere ulteriori informazioni riguardo la serie TV omonima presente nel catalogo del servizio streaming Disney+. Come abbiamo potuto leggere la Marvel è alla ricerca di uno showrunner per Hawkeye, nel frattempo ecco tutto quello che sappiamo sullo show.

Iniziamo con la data di uscita: le avventure di Clint Barton andranno in onda a partire dall'autunno del 2021, questo perché la sua sarà l'ultima serie delle cosiddetta Phase Four dell'Universo Cinematografico Marvel, composta da serie quali Loki, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier.

Inoltre conosceremo per la prima volta Kate Bishop, con attrici quali Artemis Elena House che si sono già candidate per una parte in Hawkeye, personaggio che verrà addestrato per prendere il posto del protagonista, il quale durante gli eventi di Avengers: Endgame aveva ritirato l'identità di Hawkeye per sostituirla con quella di Ronin. Sembra quindi che Clint Barton si ritirerà a vita privata, passando il testimone alla giovane supereroina.

Infine abbiamo già potuto avere un assaggio della sigla di apertura, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia è stato Jeremy Renner a condividere il filmato mostrato durante il San Diego Comic-Con, anche se siamo sicuri sia ancora un work in progress e soggetto a qualche modifica futura.