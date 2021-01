Hawkeye, 10 fumetti da leggere prima della serie Disney+

Alla fine Clint Barton ce l'ha fatta: il buon Hawkeye svestirà per una volta i panni del comprimario di lusso per vestire quelli del protagonista nello show a lui dedicato in arrivo su Disney+. Ma in che modo possiamo prepararci al meglio in vista dell'uscita della serie?

In questi casi, si sa, una scorpacciata di fumetti è sempre la risposta giusta: a tal proposito ci sembra una buona idea consigliarvi le opere elencate da ComingSoon, che ha saggiamente deciso di fare una cernita dei migliori fumetti su Hawkeye da studiare in vista della serie.

Si parte quindi con l'arco narrativo di My Life as a Weapon (numeri da 1 a 5 della run di Matt Fraction), per proseguire con Hawekeye vs Deadpool (numeri da 0 a 4), Of Robin Hoods and Roustabouts (Avengers numero 223), Hawkeye (numeri da 1 a 4, datati 1983), Dark Reign: The List: Avengers (numeri da 1 a 4), West Coast Avengers (numeri da 1 a 4), All-New Hawkeye (numeri da 1 a 5), The Day Dead Died (Avengers Annual numero 16), Hawkeye and Black Widow: Widowmaker e Hawkeye: Kate Bishop - Anchor Points.

Avete già letto alcuni di questi fumetti? Fatecelo sapere nei commenti! Jeremy Renner, intanto, continua ad allenarsi con entusiasmo in vista di Hawkeye; pare, inoltre, che nei piani iniziali di Disney Hawkeye avrebbe dovuto essere un film invece di una serie.