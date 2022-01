Hawkeye 2, ecco perché non ci sono speranze per una seconda stagione

Non ci sarà una stagione 2 di Hawkeye: stando ad alcuni indizi che abbiamo raccolto, appare evidente che il percorso della serie del Marvel Cinematic Universe sia arrivato alla conclusione, nonostante le speranze di molti fan dello show DisneyPlus e le molte domande ancora irrisolte di Hawkeye.

Ma veniamo agli indizi che ci portano a dire che non ci sarà una seconda stagione di Hawkeye.

Innanzitutto, appare evidente che una delle funzioni della serie dedicata a Clint Barton e Kate Bishop è stata quella di introdurre nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe: più nel dettaglio, grazie a Hawkeye l'universo narrativo di Daredevil ha fatto il suo ingresso ufficiale nel MCU si è definitivamente chiuso il capitolo di Marvel Television. Al momento, non sappiamo ancora se Daredevil sarà canonica nel MCU o se vedremo un reboot con Charlie Cox nuovamente nei panni di Matt Murdoch.

In secondo luogo, il celebre interprete di Occhio di Falco Jeremy Renner ha ripetuto più volte di voler apparire con minor frequenza nelle prossime produzioni dei Marvel Studios e non da titolare. Sembra che l'attore, a causa di motivazioni personali e familiari, abbia anche aver valutato l'idea di abbandonare definitivamente il ruolo, ma non c'è ancora stata nessuna comunicazione ufficiale. Di recente, però Renner ha parlato del forte legame tra i primi 6 Avengers: "Ci sono stati molti cambiamenti nelle nostre vite personali come nel nostro lavoro, vite che abbiamo condiviso insieme in modo molto particolare. Tutti loro sono come una famiglia per me".

Infine, il dettaglio fondamentale: i Marvel Studios ci hanno abituati ad aspettare fino alla fine di ogni pellicola (o di ogni puntata, nel caso delle serie) per scoprire qualcosa in più sul destino dei nostri eroi preferiti. Ebbene, alla fine di Hawkeye non è apparsa la tanto sperata frase "Hawkeye tornerà nella stagione 2", che invece abbiamo visto alla fine di Loki.

Sebbene per alcuni questo dettaglio non possa rappresentare una conferma dello stop, sappiamo bene che i Marvel Studios pianificano con molti anni di anticipo le proprie produzioni. Pertanto, questo dettaglio ci induce a pensare che con ampia probabilità Hawkeye 2 non è nei piani di casa Marvel per i prossimi anni. Nonostante ciò, sappiamo già che nel 2023 ci sarà la serie spin-off di Hawkeye Echo, interamente dedicata a Maya Lopez.