Hawkeye, 5 motivi per cui il Kingpin di Vincent D'Onofrio dovrebbe tornare

Finora sono solo due gli episodi distribuiti - in coppia - nell'ambito di Hawkeye, la nuova serie Marvel Studios in uscita su Disney+ e dedicata alla coppia di eroi Clint Barton e Kate Bishop. Le news più interessanti però riguardano i villain e in particolare il coinvolgimento di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin.

Dopo il recentissimo debutto della serie su Disney+, c'è ancora moltissimo materiale nei prossimi episodi di Hawkeye (segnatevi le date!), tante trame da sviluppare e nuovi volti da introdurre. Su tutti, il grande villain di questo prodotto, la nativa americana Echo, sta facendo discutere senza sosta sull'introduzione, all'interno dell'MCU, del suo temibile padre adottivo, il Wilson Fisk - alias Kingpin - di Vincent D'Onofrio. Sono almeno cinque gli eventi e i collegamenti che portano a pensare a un suo imminente debutto.

I rapporti con Echo: L'indizio più importante è ovviamente fornito dalla presenza di Echo, personaggio non così primario all'interno dei fumetti e che non avrebbe senso introdurre senza portare con esso la sua legacy, ovvero Kingpin. Questi è infatti il padre adottivo della nativa americana non udente, che nei fumetti è quasi sempre presente in relazione al boss del crimine. Può davvero essere che la Marvel voglia lasciare incompiuto tutto quel potenziale?

Daredevil nell'MCU: Altra grande strategia ragionata, cui la Marvel sembra stia pensando già da un po' di tempo, è quella di riunire finalmente le due famiglie seriali di supereroi, finora divise fra Netflix e Disney+. Nell'ottica di una nuova, grande fase dell'MCU, ogni nuova aggiunta è ben gradita e introdurre Kingpin vorrebbe dire automaticamente creare il crossover fra Hawkeye e Daredevil.

Lo spin-off di Hawkeye: Queste premesse ci portano direttamente alla terza, primaria, che concerne le future stagioni di Hawkeye. Fra i tanti, possibili sequel, quello più certo e già in fase di sceneggiatura è uno spin-off dedicato proprio al personaggio di Echo, prodotto che apparterrebbe però, ovviamente, all'universo dell'MCU. A quel punto, l'introduzione di Kingpin sarebbe d'obbligo. Quindi perché aspettare?

I leaks su Kingpin: Fra foto rubate ai set e dettagli notati nei primi due episodi, sono numerosi i leaks e le indiscrezioni che confermano, ogni giorno di più, la teoria di un ritorno di Vincent D'Onofrio. Su tutti, le scene ambientate nel Presidential Hotel - in realtà il New York Palace Hotel. La sua lussuosa sala da ballo ospita il gala di beneficenza al quale si reca Eleanor Bishop. Sembrerebbe, quindi, che si voglia ristabilire il Presidential come potenziale centro nevralgico della criminalità organizzata di New York City.

Le dichiarazioni di Vincent D'Onofrio: Le grandi conferme - o almeno, assenze di smentite - vengono poi dall'attore che tornerebbe a interpretare Fisk, Vincent D'Onofrio. L'attore non solo si è dimostrato evasivo rispetto a tutti i leaks sopracitati, certo chiamato a smentirli ma senza farlo mai in maniera troppo categorica; ma ha anche detto più volte di essere assolutamente interessato a riprendere il ruolo. E visto che i fan non aspettano altro... Staremo a vedere. Voi ci sperate? Ditecelo nei commenti!