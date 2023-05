Hawkeye, Alaqua Cox: 'Il ruolo di Maya Lopez? Un amico mi mandò un link, poi un altro...'

Alaqua Cox è una delle stelle nascenti del Marvel Cinematic Universe: l'esordio della sua Maya Lopez in Hawkeye è stato decisamente soddisfacente e il futuro sembra sorriderle, tra una serie interamente dedicata al suo personaggio e un bel po' di apparizioni ancora in là da venire. Ma com'è arrivata agli Studios la giovane attrice?

A parlarne, mentre Florence Pugh ci racconta la sua esperienza con i mac and cheese, è stata la diretta interessata, che durante un'intervista ha raccontato come le segnalazioni di alcuni amici siano state fondamentali per convincerla a tentare di sfruttare quella che si sarebbe rivelata una delle più grosse opportunità della sua vita.

"Prima di tutto, io vengo dal Wisconsin. Ho vissuto qui nella riserva per tutta la vita. Non ho mai pensato di poter fare l'attrice prima che qualcuno mi inviasse un link in cui una produzione diceva di aver bisogno di un'attrice atletica, nativa e sorda. Lo guardai e pensai: 'No, va bene così'. Poi però un altro amico mi girò lo stesso link. E poi lo stesso un terzo amico. E quindi pensai: 'Va bene, mi metterò d'impegno'" ha spiegato Cox.

Cosa ne pensate? Credete che Alaqua Cox sia effettivamente stata la scelta giusta per il ruolo di Echo? Diteci la vostra nei commenti! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, qui trovate la nostra recensione di Hawkeye.