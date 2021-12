Hawkeye, Alaqua Cox:'Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sapevano il linguaggio dei segni'

Maya Lopez è un personaggio molto importante in Hawkeye, la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco. Il personaggio è interpretato dall'esordiente Alaqua Cox. In una recente intervista, Cox ha espresso la gioia per aver vissuto tale esperienza.

Alaqua Cox è sorda e nell'intervista ha spiegato di essere arrivata sul set molto nervosa, perché era il suo primo giorno da attrice professionista.

A quanto pare, sia Jeremy Renner che Hailee Steinfeld avevano imparato tutto ciò che potevano del linguaggio dei segni americano (ASL), e ciò ha permesso di mettere rapidamente a proprio agio la nuova star dell'MCU.



"Si è trattato di un tale onore lavorare con entrambi. Penso che siano attori spettacolari e ho imparato molto guardandoli lavorare dietro le quinte... Ricordo di aver incontrato Jeremy il mio primo giorno di lavoro sul set; ero un fascio di nervi, dato che era il mio primissimo lavoro come attrice. Poi mi ha fatto i complimenti in American Sign Language (ASL), il che mi ha confortato" ha dichiarato Cox.

"Hailee mi ha anche spiegato il suo nome in ASL nello studio dove stavamo facendo le nostre sessioni di addestramento acrobatico. Ho pensato che fosse carino da parte loro impegnarsi per imparare le basi dell'ASL per comunicare con me. Significa molto per me in quanto persona sorda". Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 3 di Hawkeye.



Alaqua Cox ha elogiato Marvel per il suo impegno verso la diversità e l'inclusione. L'attrice interpreterà Echo in una serie tv completamente dedicata al personaggio nel Marvel Cinematic Universe.