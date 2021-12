Hawkeye, alcune serie da recuperare in vista del gran finale di stagione

Arriva domani l'ultimo, attesissimo episodio dei sei che compongono Hawkeye, primo standalone dell'MCU per piccolo schermo dedicato al personaggi di Clint Barton e alla sua allieva Kate Bishop. E che potrebbe preparare il ritorno di tutti i personaggi di Daredevil: ecco quali serie recuperare in vista del finale di stagione.

Esce domani il gran finale di Hawkeye: segnatevi l’ora, perché potrebbero fioccare spoiler in rete. Questo perché più passano i giorni e più la conclusione della serie sembra destinata a fungere da trampolino di lancio per reintrodurre e rendere canonici tutta una serie di altri personaggi. A partire da Yelena Belova (Florence Pugh) ovviamente, il cui ruolo sarà centrale a giudicare dalla trama del finale di Hawkeye.

Ma il grande apporto di visibilità è arrivato invece con la spettacolare introduzione di Kingpin in Hawkeye. Il Wilson Fisk intepretato da Vincent D’Onofrio porta con se, ovviamente, l’eredità di uno dei prodotti Marvel più apprezzati degli ultimi anni, nonostante fosse visto da Kevin Feige e Co. come un errore di percorso rispetto a quanto portato avanti nel Marvel Cinemat Universe. La canonizzazione di Daredevil nel MCU, insomma, suonava come una delle ragioni principali dell’introduzione di Kingpin. Cui, ora, potremmo veder affiancati ben altri personaggi: forse addirittura il Matt Murdoch di Charlie Cox. Se così fosse, è il caso di recuperare qualche titolo.

Il punto di partenza sono ovviamente le tre stagioni di Daredevil, prodotte da Marvel Television e distribuite su Netflix fino alla (triste) cancellazione, che ha lasciato uno dei migliori prodotti Marvel su piccolo schermo vittima della guerra intestina fra Marvel Studios e gli ultimi indipendenti rimasti fuori dall’MCU. Dal successo della serie, molti altri i prodotti collaterali che ne sono seguiti su altri eroi dei fumetti: Luke Cage (Mike Colter), Iron Fist (Finn Jones) e Jessica Jones (Krysten Ritter). Un quartetto destinato a diventare ensemble, cui arriviamo direttamente con il secondo titolo da recuperare, casomai non aveste tempo per tutti e tre gli altri standalone.

I quattro eroi si ritrovano in The Defenders, miniserie televisiva di soli otto episodi pensata come crossover fra Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones e Luke Cage. Ambientata dopo la seconda stagione del vigilante di Hell’s Kitchen, la serie vede i quattro riunirsi per sconfiggere una nuova, pericolosa minaccia per New York, il supercattivo la Mano. Anche questa ovviamente, in cui ritroviamo i volti di Daredevil, è reperibile su Netflix.

Ultima ma non meno importante la serie spin-off nata dopo la seconda stagione di Matt Murdoch, che introdusse con enorme successo il personaggio di Frank Castle, alias The Punisher. Chiusasi con un totale di due stagioni, la serie con protagonista Jon Bernthal spingeva ancor di più l’acceleratore su quel dark e quel carico di violenza che caratterizzavano la dichiarazione d’intenti dei titoli Marvel Television. Le avete già viste tutte? Quale avete apprezzato di meno? Ditecelo nei commenti!